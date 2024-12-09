- Был разговор сразу после матча на поле. Сказал, что впереди предстоит проделать большую работу. Тут же оговорился, что, правда, пока не знает сам на 100 процентов, как все будет развиваться. Вокруг клуба много информации, никто ничего не знает, - цитирует вратаря самарской команды "РБ Спорт".
Осинькин работает в "Крыльях Советов" с 2020 года. Под его руководством самарская команда в текущем сезоне РПЛ провела 18 матчей, в которых одержала пять побед и потерпела 10 поражений, три поединка завершились вничью.
35-летний Песьяков выступает за "Крылья Советов" с лета 2024 года. Голкипер провел за самарцев семь матчей в РПЛ и пропустил девять голов, в трех встречах вратарь смог отстоять "на ноль".
Песьяков - о будущем Осинькина в "Крыльях Советов": никто ничего не знает
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков ответил на вопрос о будущем в клубе главного тренера Игоря Осинькина.
Фото: ПФК "Крылья Советов"