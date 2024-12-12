"Команда занимает второе место, но у "Зенита" одинаковое количество очков с "Краснодаром". Почему-то все считают, что "Зенит" должен был выиграть медали в первой части чемпионата. Но другие команды потихоньку подтягиваются. Может, "Зенит" упёрся головой в потолок, но зимой сделают выводы, чтобы поднять планку в РПЛ", - цитирует Точилина "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками - такое же количество очков в своем активе имеет лидирующий "Краснодар". Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В четвертьфинале турнира сине-бело-голубые одержали победу над грозненским "Ахматом". Петербургский клуб является действующим обладателем Кубка России - в Суперфинале сезона-2023/2024 команда Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Точилин: "Зенит" упёрся головой в потолок, но зимой сделают выводы, чтобы поднять планку в РПЛ
Российский тренер Александр Точилин высказался о результатах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"