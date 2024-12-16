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Рахимов: "Рубин" стали тщательнее анализировать, есть определенное уважение

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил прогресс казанской команды за минувший год.
Фото: ФК "Рубин"
- Нас стали тщательнее анализировать, есть определенное уважение. Все понимают, что против нас не будет легко... "Рубин" — организованная и стабильная команда, и последние 5–6 игр это показали. У нас появилась стабильность. Наши игроки начинают развиваться, и эта работа дает свои плоды.

"Рубин" завершил первую часть текущего сезона российской Премьер-лиги в середине турнирной таблицы. Команда Рашида Рахимова набрала 26 очков в 18 сыгранных турах и ушла на зимнюю паузу в чемпионате России, располагаясь на восьмой строчке. Казанцы одержали на данный момент 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -1 (25:26).

После возобновления сезона "Рубин" сыграет в гостях против грозненского "Ахмата" в рамках 19-го тура первенства страны. Игра пройдет в Грозном 2 марта.

Источник: "БИЗНЕС Online"

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