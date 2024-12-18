"У Джикии не годовой контракт, а по схеме "1+1" при определенных условиях. Со стороны "Химок" пока не было никаких попыток поговорить. Мы тоже не форсируем, поскольку, надеюсь, Георгий после зимней паузы сможет в полной мере показывать, что он является игроком, который еще может пригодиться большим клубам. Думаю, что будут предложения и в связи с этим можно будет обсудить, имеет ли смысл нам продлевать контракт с "Химками", или рассмотреть предложения от других клубов", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".
Георгий Джикия 12 сентября в статусе свободного агента пополнил состав подмосковного футбольного клуба "Химки". После перехода 30-летний защитник в составе своей новой команды принял участие в 8 официальных матчах (в среднем, мин. за игру), в которых получил одну желтую карточку. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Джикии составляет 2,5 млн евро.
Георгий Джикия, выступая в составе московского "Спартака" на протяжении 2017-2024 гг., стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Кроме того, на его счету 44 матча в составе сборной России по футболу.
Агент Джикии: "Химки" не предлагали продлить контракт. Обсудим предложения других клубов
Владимир Кузьмичев, агент защитника "Химок" Георгия Джикии, рассказал подробности контрактных отношений его клиента с футбольным клубом из Подмосковья.
Фото: ФК "Химки"