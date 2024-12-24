"Вратарскую линию не стоит менять. У Сафонова в "Краснодаре" было больше ошибок, чем у Лантратова в "Локомотиве". Матвей любил играть ногами, но не всегда точно. Поэтому не надо так критично относиться. У "Локомотива" проблема в самой обороне. Много пропущенных мячей для команды, которая идёт вверху", — приводит слова Сенникова Legalbet.
В текущем сезоне в составе московского "Локомотива" на поле в официальных матчах выходило два вратаря: Илья Лантратов и Антон Митрюшкин.
На счету Лантратова 18 появлений на поле в официальных матчах, в которых он оформил 6 "сухарей", а в других 12 матчах всего пропустил 26 голов. На счету Митрюшкина 8 появлений на поле в официальных матчах, в которых он оформил 2 "сухаря", а в других 6 матчах всего пропустил 8 голов.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" с 35-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Сенников: Сафонов в "Краснодаре" ошибался больше, чем Лантратов в "Локомотиве"
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своим мнением о вратарской линии "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"