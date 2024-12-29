- Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. Потому что с этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована.
Столичное "Динамо" набрало 35 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона 2024/2025. На зимний перерыв в чемпионате команда Марцела Лички ушла отставая от "Спартака", замыкающего топ-3, на два балла. От первого места динамовцев отделяет на данный момент четыре очка. В 18 стартовых турах бело-голубые одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды потерпели поражения.
Источник: Sports
Широков: "Динамо" надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре и результатах московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"