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Широков: "Динамо" надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре и результатах московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. Потому что с этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована.

Столичное "Динамо" набрало 35 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона 2024/2025. На зимний перерыв в чемпионате команда Марцела Лички ушла отставая от "Спартака", замыкающего топ-3, на два балла. От первого места динамовцев отделяет на данный момент четыре очка. В 18 стартовых турах бело-голубые одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды потерпели поражения.

Источник: Sports

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