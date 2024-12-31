- Лучший футболист "Ростова" в 2024 году? Если честно, никого не могу отметить. Данил Глебов? Мне он не запомнился своей игрой. И Роналдо тоже не особо выделялся. В целом, не сказать, что ростовчане удачно выступают в нынешнем сезоне.
После 18 сыгранных туров в чемпионате России "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина ушли на зимний перерыв в российской Премьер-лиге с 26 набранными очками. От первой тройки ростовчане отстают на 11 баллов. Лучшим бомбардиром желто-синих в нынешнем сезоне является нападающий Николай Комличенко, в активе которого шесть забитых мячей.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат не смог назвать лучшего футболиста "Ростова" в 2024 году
Экс-футболист "Ростова" Владимир Гранат считает, что команда неудачно проводит этот сезон.
Фото: ФК "Ростов"