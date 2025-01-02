"Я знаю, что такое спорт. Поэтому те, кто так говорит, – дилетанты. Нужно ждать и верить. Про каких бы игроков и тренеров мы ни говорили, каждому нужен срок, чтобы все получилось. Сколько этого надо ждать от Станковича? Никто не скажет. В лыжном спорте это одно время, в хоккее – другое, в футболе – третье. Главное: если есть потенциал, надо давать время. А он у "Спартака" есть", - цитирует Легкова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Летом 2024 года московский "Спартак" возглавил Деян Станкович, ранее сербский специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароше" и сербской "Црвены Звезды". Команда сербского специалиста сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Легков: у "Спартака" есть потенциал, команде надо дать время
Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"