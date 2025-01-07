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Лепсая: я не представляю себе прямого перехода Угальде из "Спартака" в Англию

Спортивный менеджер Тимур Лепсая высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в другой клуб в рамках зимнего трансферного окна.

Фото: ФК "Спартак"
"Те клубы, которые фигурируют в прессе, а именно английские клубы Премьер-лиги Англии, точно не смогут его купить. Я не представляю себе из «Спартака» в Англию прямого перехода. С другой стороны, мы понимаем, что большие траты в Европе зимой практически не происходят, поэтому я не верю в такого рода трансфер", — цитирует Лепсая Metaratings.

Напомним, ранее ходили слухи о возможном переходе Манфреда Угальде в английские клубы из Премьер-Лиги.

В текущем сезоне Угальде провёл 18 матчей в Российской Премьер-лиге, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. В декабре 2024 года его признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги в ноябре и декабре. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро, а контракт действует до 30 июня 2028 года.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Угальде на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

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