"Те клубы, которые фигурируют в прессе, а именно английские клубы Премьер-лиги Англии, точно не смогут его купить. Я не представляю себе из «Спартака» в Англию прямого перехода. С другой стороны, мы понимаем, что большие траты в Европе зимой практически не происходят, поэтому я не верю в такого рода трансфер", — цитирует Лепсая Metaratings.
Напомним, ранее ходили слухи о возможном переходе Манфреда Угальде в английские клубы из Премьер-Лиги.
В текущем сезоне Угальде провёл 18 матчей в Российской Премьер-лиге, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. В декабре 2024 года его признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги в ноябре и декабре. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро, а контракт действует до 30 июня 2028 года.
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Угальде на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.
Лепсая: я не представляю себе прямого перехода Угальде из "Спартака" в Англию
Спортивный менеджер Тимур Лепсая высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в другой клуб в рамках зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"