"Мне кажется, что спорт у нашего государства находится как раз на одном из первых мест. Понятно, что сейчас на ситуацию влияет наше отстранение, но в целом вопросы спорта решаются в нашей стране успешно. Мы умеем проводить лучшие спортивные соревнования, наши спортсмены очень хорошо выступают на международной арене, в спорте мы одна из сильнейших стран в принципе", - заявил Митрофанов.
Сборная России по футболу отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Российские клубы также не допущены до участия в еврокубковых турнирах. Последним официальным матчем национальной команды является игра против сборной Хорватии (0:1) в квалификации к Чемпионату Мира 2022-го года в Катаре. Встреча прошла 14-го ноября 2021-го года.
В 2014-м году в России проводились Зимние Олимпийские игры. Летом 2018-го года страна принимала Чемпионат Мира, а сборная России дошла на турнире до четвертьфинала. Годом ранее в России прошел Кубок Конфедераций.
Источник: "РБ Спорт"
Митрофанов: спорт в России находится на одном из первых мест, наши спортсмены хорошо выступают на международной арене
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился соображениями о развитии спорта в стране.
Фото: официальный сайт РФС