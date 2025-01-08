"Возможно, на Угальде уже есть покупатель. И если за него готовы заплатить большие деньги, "Спартак" вполне может отдать его. Солари может прийти на замену Угальде? Может быть и такое. Летом тоже возможна продажа Угальде. Мы всего не знаем, поэтому догадок можно стоить много, и они будут обоснованные", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в трансфере аргентинского нападающего клуба "Ривер Плейт" Пабло Солари. В то же время серьезный интерес к коста-риканскому форварду красно-белых Манфреду Угальде, который с 15-ю забитыми голами после 18 тура является лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу, имеется у французского "ПСЖ".
Балахнин: Солари может прийти в "Спартак" на замену Угальде
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о возможных трансферах московского "Спартака" в ближайшей перспективе.
Фото: ФК "Спартак"