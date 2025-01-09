"Сейчас было бы интересно посмотреть на Кокорина в "Динамо". Может, пригодился бы бело-голубым. Тем более в атаке только один Тюкавин, а Кокорин — очень опытный футболист, почему нет? Молодому игроку нужен опытный партнёр. Был Фёдор Смолов, теперь на его место можно пригласить Кокорина. Думаю, он бы помог "Динамо", — приводит слова Терёхина Legalbet.
Нападающий Александр Кокорин выступал за московское "Динамо" на протяжении 2008-2015 гг. За это время он принял участие в 203 матчах, в которых забил 50 голов и отдал 26 голевых передач.
В настоящее время 33-летний форвард является игроком кипрского клуба "Арис". Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 700 тыс. евро.
"Он бы помог". Терёхин выступил за возвращение в "Динамо" Александра Кокорина
Экс-игрок московского "Динамо" Олег Терёхин поделился своим мнением о возвращении в команду бывшего форварда бело-голубых Александра Кокорина.
Фото: ФК "Динамо" Москва