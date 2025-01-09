Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:00
МонакоНе начат
Осер
23:00
ЛилльНе начат

"Он бы помог". Терёхин выступил за возвращение в "Динамо" Александра Кокорина

Экс-игрок московского "Динамо" Олег Терёхин поделился своим мнением о возвращении в команду бывшего форварда бело-голубых Александра Кокорина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Сейчас было бы интересно посмотреть на Кокорина в "Динамо". Может, пригодился бы бело-голубым. Тем более в атаке только один Тюкавин, а Кокорин — очень опытный футболист, почему нет? Молодому игроку нужен опытный партнёр. Был Фёдор Смолов, теперь на его место можно пригласить Кокорина. Думаю, он бы помог "Динамо", — приводит слова Терёхина Legalbet.

Нападающий Александр Кокорин выступал за московское "Динамо" на протяжении 2008-2015 гг. За это время он принял участие в 203 матчах, в которых забил 50 голов и отдал 26 голевых передач.

В настоящее время 33-летний форвард является игроком кипрского клуба "Арис". Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 700 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится