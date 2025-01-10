«Хетаг Хосонов покидает нашу команду и продолжит карьеру в «Торпедо». Благодарим за максимальную самоотдачу в каждом матче, Хос! И, конечно, за кубковую серию пенальти в Екатеринбурге, — заявили в пресс-службе «Химок».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хосонов принял участие в 17 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также на его счету три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Хосонов был капитаном команды.
В прошлом сезоне-23/24 Хосонов помог команде выйти в РПЛ. Всего за «Химки» он провёл 53 матча, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, за его трансфер было заплачено 500 тысяч евро, а его рыночная стоимость составляет 1 миллион евро. Его контракт с новой командой действует до 31 декабря 2027 года.
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона 2024/2025 с 43 очками после 21 матча. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой на два очка больше.
25 января «Торпедо» проведёт свой первый товарищеский матч на зимних сборах против болгарского «Локомотива» из Пловдива.
Официально: "Химки" сообщили о переходе Хосонова в "Торпедо"
Подмосковный клуб «Химки» официально подтвердил трансфер полузащитника Хетага Хосонова в московское «Торпедо».
Фото: ФК "Химки"