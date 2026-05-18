В махачкалинском "Динамо" ответили, оправдало ли себя приглашение Евсеева

- Мы же работаем. Значит, оправдало. Я не сомневаюсь в этом. Работа идет.
Получается очень сложная неделя, через 70 часов после матча уже играем следующий матч. Надо успеть восстановиться, а это сложно. У "Урала" было чуть больше времени, ротировали состав, - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Вадим Евсеев был назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", а наставником махачкалинцев в первой части сезона был Хасанби Биджиев.
По итогам сезона-2025/26 махачкалинское "Динамо" заняло 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 30 турах. В заключительном матче сезона команда Вадима Евсеева на домашнем стадионе сыграла вничью с московским "Спартаком" - 0:0.
В стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге махачкалинцы сыграют с екатеринбургским "Уралом", который по итогам сезона занял третье место в Первой Лиге. Первая встреча состоится в Екатеринбурге, 20-го мая, а ответный матч пройдет в Каспийске, 23-го мая.