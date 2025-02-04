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Алеррандро близок к переходу в ЦСКА: медосмотр ожидается в ближайшее время

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, по информации его агента Карлоса Майнберга Нето, скоро пройдет медосмотр перед переходом в московский ЦСКА.
Фото: IMAGO
«Да, Алеррандро скоро пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА», — цитирует агента «Чемпионат».

Алеррандро, с января 2020 года является игроком «Ред Булл Брагантино». Он перешёл в этот клуб из «Атлетико Минейро» за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Алеррандро провёл в аренде в другом бразильском клубе — «Витории». За этот период он сыграл 52 матча, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. «Витория» заняла 11-е место в чемпионате Бразилии, опередив «Ред Булл Брагантино» на три очка.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Стоит отметить, что только 27 января ФИФА отменила запрет на регистрацию новых игроков для ЦСКА. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.

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