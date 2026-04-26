Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

2025/26
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Ерохин высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"

Полузащитник Александр Ерохин ответил на вопрос о продлении контракта с "Зенитом".

По словам Ерохина, он думает, что разговор с руководством состоится.

- Не так много остается времени. Думаю, разговор будет.

Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всё будет хорошо, - цитирует Ерохина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Ерохин провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. За петербуржцев Ерохин выступает с июля 2017 года.

