Ерохин высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"

- Не так много остается времени. Думаю, разговор будет.
Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всё будет хорошо, - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Ерохин провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. За петербуржцев Ерохин выступает с июля 2017 года.