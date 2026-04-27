Экс-гендир "Динамо" высказался о перспективах Ролана Гусева

- Думаю, у Гусева нет перспектив в "Динамо". Она появится, если они Кубок выиграют. Тогда она будет. А тут тур назад взяли и "Рубину" дома "сгорели". Ну как так?
"Рубин" не намного же сильнее, и даже вообще не сильнее по всем параметрам. Ну соберитесь, если вы претендуете на что-то! - приводит слова Заварзина "Матч ТВ".
Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в конце декабря прошлого года, контракт с ним заключен до конца текущего сезона. Напомним, что в первой части сезона наставником бело-голубых был Валерий Карпин, совмещавший пост с работой в сборной России.
По итогам 27 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 набранными очками в своем активе. В финале Пути РПЛ Кубка страны столичный клуб сыграл вничью на домашнем стадионе с "Краснодаром" (0:0), ответная встреча пройдет в Краснодаре.