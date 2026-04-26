Футболист "Краснодара" ответил на комментарии, что команду "тянут" судейством

- Не люблю эти ситуации, мы не обращаем на это внимания.
В следующих матчах у нас должны быть все победы — будем стараться выполнить. Все ребята заряжены, готовы выигрывать, - приводит слова Кривцова "Чемпионат".
Сегодня, 26 апреля, "Краснодар" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в 27 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Никита Кривцов и Джон Кордоба, гости открыли счет благодаря автоголу Дугласа Косты. В первом тайме южане не реализовали пенальти - Эдуард Сперцян попал в штангу. В компенсированное время махачкалинцы остались в меньшинстве - Миро был удален с поля.
По итогам 27 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 60 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 14 строчке с 24 баллами в своем активе.