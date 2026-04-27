Касинтура высказался о поражении "Ахмата" от "Зенита"

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура прокомментировал поражение от "Зенита".
По словам Касинтуры, команда не справилась с давлением "Зенита".

- Наверное, не справились с давлением соперника, пропустили такие легкие голы из-за собственных ошибок. Потом по ходу игры смогли перестроиться и привыкнуть к сопернику.

На "Газпром Арене" всем тяжело играть. Надо дальше работать, чтобы в оставшихся играх добиться максимального результата, - приводит слова Касинтуры "Матч ТВ".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Счет в матче был открыт на 8-й минуте - отметился Александр Соболев, спустя три минуты Луис Энрике забил второй мяч и установил итоговый счет на табло.

По итогам 27 сыгранных туров грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками. Петербуржцы на данный момент занимают второе место с 59 баллами в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.

