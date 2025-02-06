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В "Динамо" высказались о возможном подписании Хлусевича

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
— Есть ли интерес к Дане Хлусевичу со стороны "Динамо"?

— У нас нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу, - цитирует Гафина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику "Спартака" Даниилу Хлусевичу. В текущем сезоне Хлусевич провел во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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