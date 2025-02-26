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Полузащитник Маркиньос назвал главного конкурента "Спартака" в борьбе за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Маркиньос назвал самого опасного конкурента красно-белых в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, "Зенит". Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда. Но мы тоже растём. Тренер твердит: работа, работа, работа", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место с 39-ю очками в своем активе, лидирующий "Краснодар" имеет такое же количество набранных очков.

Летом 2024 года новым главным тренером красно-белых стал Деян Станкович, ранее занимавший пост главного тренера в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. Также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.

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