Полузащитник Маркиньос назвал главного конкурента "Спартака" в борьбе за чемпионство

"Думаю, "Зенит". Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда. Но мы тоже растём. Тренер твердит: работа, работа, работа", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место с 39-ю очками в своем активе, лидирующий "Краснодар" имеет такое же количество набранных очков.
Летом 2024 года новым главным тренером красно-белых стал Деян Станкович, ранее занимавший пост главного тренера в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. Также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.