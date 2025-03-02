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Скопинцев: в "Гавр" бы за 700 тысяч евро до вычета налогов не пошел

Защитник столичного "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, на каких условиях согласился бы перейти в "Гавр".
Фото: ФК "Динамо"
- Если на меня выйдет условный "Гавр" и даст 700 тысяч евро, соглашусь? С налогами, получается, около 400 тысяч будет выходить? Не пошел бы. Сколько должны платить минимум? Для клуба типа "Гавра" или "Монпелье" — 700 тысяч евро чистыми.

Дмитрий Скопинцев, играющий на позиции крайнего защитника, выступает за московское "Динамо" с 2020 года. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2029-го. В текущем сезоне 28-летний футболист сборной России принял участие в 20 матчах за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отличился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночная стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

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