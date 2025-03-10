"Матч сборной против Гренады? Видите, как Карпин ушел из "Ростова", чтобы серьезно подготовить сборную к этому. А на самом деле, видимо, такие матчи нужны для очков в таблице ФИФА и не более того. В любом случае сбор — это встреча футболистов и возможность для тренерского шатала рассказать, во что и как мы хотим играть. Так что чем больше сборов и матчей у сборной, тем лучше", - приводит слова Быстрова Sport24.
Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что 19 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" национальная команда под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным проведёт товарищеский матч со сборной Гренады. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Сборная Гренады в рейтинге ФИФА располагается на 174-й строчке, в то время как россияне занимают 34-е место.
В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", что объяснил необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.
Быстров: Карпин ушел из "Ростова", чтобы серьезно подготовить сборную России к матчу против Гренады
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на новость о назначении товарищеского матча национальной команды против сборной Гренады.
Фото: РФС