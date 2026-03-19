"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

"Ливерпуль" обыграл "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира.
Фото: УЕФА
Английская команда на своём поле добилась победы со счётом 4:0 и по сумме двух встреч прошла дальше, отыграв поражение в первой игре (0:1).

Счёт открыл Доминик Собослаи. Перед перерывом хозяева могли увеличить преимущество, однако Мохамед Салах не реализовал пенальти. Во втором тайме "Ливерпуль" забил ещё трижды: отличились Уго Экитике, Райан Гравенберх и Салах.

Голы: Собослаи, 25, Экитике, 52, Гравенберх, 54, Салах, 62.

Нереализованный пенальти: Салах, 45+4.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг (Джонс, 67), Мак Аллистер, Гравенберх (Ньони, 89), Виртц (Нгумоа, 89), Салах (Гакпо, 74), Собослаи, Экитике (Кьеза, 88).

"Галатасарай": Чакыр, Синго, Бардакджи (Эльмали, 73), Боэ (Ланг, 46, Икарди, 80), Якобс, Торрейра (Акгюн, 60), Лемина, Йылмаз, Шаллаи, Сара, Осимхен (Сане, 46).

