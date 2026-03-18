Гендир "Спартака" - о матче с "Динамо": играли как могли

- Игра? В первом матче много пропустили. Сегодня играли, как могли. Но еще есть шанс, - цитирует Некрасова "Матч ТВ".
Сегодня, 18 марта, московский "Спартак" на домашнем стадионе выиграл у столичного "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Бело-голубые одержали победу в противостоянии с общим счетом 5:3. В финале верхней сетки команда Ролана Гусева сыграет с "Краснодаром", а красно-белые предстоит провести встречу с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути регионов.