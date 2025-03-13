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Официально: КДК РФС подтвердил расистские оскорбления болельщиков "Факела" в матче с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал факт расизма со стороны болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом».
Фото: ФК "Факел"
«Мы рассмотрели заявление, что с трибуны были уханий. Установили в заседании, что первые расистские скандирования были на 71-й минуте. Во время владения мячом Вендела отчетливо слышна имитация уханья. Затем они звучали и в адрес Дугласа Сантоса, Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо во всем мире. Это неприемлемо, тем более в нашей многонациональной стране.

Принято решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать факел повести один матч чемпионата России без зрителей и оштрафовать на 1 миллион рублей», — заявил Григорьянц «РБ Спорт».

Как сообщил журналист Карпов, 5 апреля домашний матч «Факела» с «Ахматом» пройдёт без зрителей.

После 20 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Следующий матч команда Дмитрия Пятибратова сыграет против «Оренбурга», который является последней командой РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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