Бывший игрок "Зенита" занял должность в правительстве Санкт-Петербурга

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Александр Кержаков опубликовал пост в телеграмм-канале с фотографией своего кабинета в здании городского правительства.



Всего в своей футбольной карьере провёл 386 матчей за "Зенит", в которых забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также игрок выступал за испанскую "Севилью" и московское "Динамо".

