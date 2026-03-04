Бывший игрок "Зенита" занял должность в правительстве Санкт-Петербурга

Александр Кержаков опубликовал пост в телеграмм-канале с фотографией своего кабинета в здании городского правительства.
Всего в своей футбольной карьере провёл 386 матчей за "Зенит", в которых забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также игрок выступал за испанскую "Севилью" и московское "Динамо".
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.