Григорян - о праздновании Соболева: эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде

"Семак прекрасно понимает, что тот факт, что Саша заведён, неплохой вариант.
Эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде", - сказал Григорян "Матч ТВ".
Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Александр Соболев. После забитого мяча российский футболист развернулся к скамейке запасных своей команды и стал активно жестикулировать.
Форвард перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года.