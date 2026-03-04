Матчи Скрыть

Григорян - о праздновании Соболева: эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал празднование нападающего "Зенита" Александра Соболева в матче с "Балтикой" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
Соболев, забив гол, высказывался в сторону скамейки "Зенита".

"Семак прекрасно понимает, что тот факт, что Саша заведён, неплохой вариант.
Эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде", - сказал Григорян "Матч ТВ".


Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Александр Соболев. После забитого мяча российский футболист развернулся к скамейке запасных своей команды и стал активно жестикулировать.

Форвард перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года.

