Булыкин ответил на вопрос, сможет ли "Динамо" обыграть "Спартак" в Кубке

Фото: ФК "Динамо"

- После того, что я увидел в первом после зимней паузы туре РПЛ, сложно сказать, кто является фаворитом предстоящего матча. Мне кажется, что "Динамо" может обыграть "Спартак", если сыграет как с "Крыльями Советов".