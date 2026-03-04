Матчи Скрыть

Булыкин ответил на вопрос, сможет ли "Динамо" обыграть "Спартак" в Кубке

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" - "Спартак".
По словам Булыкина, "Динамо" сможет обыграть "Спартак", если сыграет как с "Крыльями Советов" в РПЛ.

- После того, что я увидел в первом после зимней паузы туре РПЛ, сложно сказать, кто является фаворитом предстоящего матча. Мне кажется, что "Динамо" может обыграть "Спартак", если сыграет как с "Крыльями Советов".

Но, на мой взгляд, и погодные условия в Москве могут повлиять на ход игры, посмотрим, в каком состоянии будет газон на стадионе, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Завтра, 5 марта, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

В 19 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые одержали сухую победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0. Этот матч стал первым для Ролана Гусева в качестве главного тренера "Динамо". "Спартак" на выезде обыграл "Сочи" - 3:2. В этой встрече Хуан Карседо дебютировал в качестве главного тренера красно-белых.

