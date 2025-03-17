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Источник: Майданов исполнит гимн России перед матчем с Гренадой

Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной с командой Гренады, который состоится 19 марта в Москве.
Фото: РФС
По информации ТАСС также 25 марта сборная России встретится с командой Замбии, и гимн перед этим матчем исполнит Ирина Дубцова. Оба матча пройдут в Москве в 20:00 мск.

В настоящее время сборная России продолжает победную серию в товарищеских матчах, одержав шесть побед с общим счётом 34:0.

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