По информации ТАСС также 25 марта сборная России встретится с командой Замбии, и гимн перед этим матчем исполнит Ирина Дубцова. Оба матча пройдут в Москве в 20:00 мск.
В настоящее время сборная России продолжает победную серию в товарищеских матчах, одержав шесть побед с общим счётом 34:0.
Источник: Майданов исполнит гимн России перед матчем с Гренадой
Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной с командой Гренады, который состоится 19 марта в Москве.
Фото: РФС