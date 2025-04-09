Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
22:00
Боруссия ДНе начат
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Игонин - о возможной отставке Семака: "Зениту" нужна была встряска, но этот момент упущен

Экс-игрок сборной России Алексей Игонин высказался о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"В жизни может смениться всё что угодно, независимо от наших желаний. "Зениту" нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, что месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос", - цитирует Игонина "Чемпионат".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "Уфе", а также был ассистентом тренера в национальной команде России. Под руководством Семака сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, дважды завоевывали Кубок страны, а также пять раз становились обладателями Суперкубка.

В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится