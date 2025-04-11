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Министр спорта Дегтярев: возвращать на стадионы пиво нужно

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился своим мнением по поводу запрета или разрешения продажи пива на трибунах спортивного стадиона.
Фото: duma.gov.ru
"У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь" [цитата по ТАСС].

Напомним, в 2005 году в России была запрещена продажа пива на спортивных объектах. В последние месяцы активизировались обсуждения возможной отмены данного запрета в ближайшем будущем, однако категорически против разрешения реализации алкогольного напитка выступает Министерство здравоохранения РФ. В связи с этим продавать пиво на стадионе до сих пор нельзя.

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