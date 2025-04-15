Карло Кудичини, Жереми Нжитап и Рикардо Куарежма — бывшие футболисты лондонского «Челси» — посетят юбилейный матч в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По данным источника, в мероприятии примут участие не только представители «синих», но и игроки команд, с которыми армейцы соперничали в историческом евросезоне.
Праздничный матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. В игре на поле выйдут легенды ЦСКА и именитые соперники по кампании 2005 года, завершившейся победой над «Спортингом» (3:1) в финале Кубка УЕФА.
Источник: трое экс-игроков "Челси" приедут на юбилейный матч ЦСКА по случаю победы в Кубке УЕФА
На празднование 20-летия триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА в Москву прибудут несколько экс-игроков «Челси», в том числе Кудичини, Жереми и Куарежма.
Фото: ФК ЦСКА