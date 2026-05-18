Для 60-летнего наставника это уже второе расставание со столичным клубом за сезон. Впервые Кононов покинул команду в августе прошлого года, однако спустя два месяца руководство вернуло его на пост рулевого.
После повторного назначения специалист отработал с командой до конца сезона. Под его руководством автозаводцы провели 27 матчей во всех турнирах, в которых одержали 12 побед.
По итогам чемпионата "Торпедо" расположилось на девятой строчке в таблице Первой лиги, набрав 46 очков.
Кононов уволен из "Торпедо" во второй раз за сезон - источник
Московское "Торпедо" вновь рассталось с главным тренером Олегом Кононовым. Об уходе специалиста сообщил журналист Иван Карпов.
