"Локомотиву" с таким молодым составом и без усиления очень тяжело претендовать даже на топ-5. Это молодая команда, в отсутствие Баринова нет дядьки на поле. Галактионов работает не в стандартных условиях. Это уникальный проект среди московских клубов", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
После 25-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова имеют в своем активе 44 очка и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.
Кроме того, "железнодорожники" продолжают выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов красно-зелёные 30 апреля на своём поле сыграют против футбольного клуба "Ростов" (начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени).
Писарев: "Локомотив" - это уникальный проект среди московских клубов
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о выступлении в текущем сезоне московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"