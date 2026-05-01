Карседо: не воспользовались шансом подняться на третье место

- К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, - забраться на третье место. Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ"
Наставник также отметил, что команде необходимо восстановиться перед следующим важным матчем - встречей с ЦСКА в Кубке России.
После 28 туров московский клуб остаётся на четвёртой строчке с 48 очками.
Впереди команду Карсело ожидает встреча Кубка России с ЦСКА. В случае победы над армейцами "Спартак" выйдет в Суперфинал, где сыграет против "Динамо" или "Краснодара".