Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Спартак КостромаЗавершен

Карседо: не воспользовались шансом подняться на третье место

Рулевой "Спартака" Хуан Карседо прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист признал, что красно-белые упустили возможность улучшить положение в таблице.

- К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, - забраться на третье место. Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ"

Наставник также отметил, что команде необходимо восстановиться перед следующим важным матчем - встречей с ЦСКА в Кубке России.

После 28 туров московский клуб остаётся на четвёртой строчке с 48 очками.

Впереди команду Карсело ожидает встреча Кубка России с ЦСКА. В случае победы над армейцами "Спартак" выйдет в Суперфинал, где сыграет против "Динамо" или "Краснодара".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится