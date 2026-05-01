Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Спартак КостромаЗавершен

"Мы должны были и хотели выиграть". Карседо - о поражении "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение "Крыльям Советов" в 28-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру.

Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счет. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть", - сказал Карседо.

Сегодня, 1 мая, "Спартак" уступил на выезде "Крыльям Советов" в стартовом матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Таким образом команда Хуана Карлоса Карседо потерпела второе поражение в трех последних турах чемпионата и не смогла подняться на третью строчку в турнирной таблице. До конца текущего сезона РПЛ красно-белым осталось провести две игры.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится