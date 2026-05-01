"Мы должны были и хотели выиграть". Карседо - о поражении "Спартака"

"Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру.
Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счет. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть", - сказал Карседо.
Сегодня, 1 мая, "Спартак" уступил на выезде "Крыльям Советов" в стартовом матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Таким образом команда Хуана Карлоса Карседо потерпела второе поражение в трех последних турах чемпионата и не смогла подняться на третью строчку в турнирной таблице. До конца текущего сезона РПЛ красно-белым осталось провести две игры.
