"Вряд ли вылет "Спартака" из Кубка России поставит крест на Станковиче в команде. Что касается Лички, про его возможных уход разговоры ходят давно. Вылет из Кубка России пошатнёт позиции Лички в "Динамо", - цитирует Граната "Чемпионат".
Сегодня, 29-го апреля, московское "Динамо" сыграет на выезде со "Спартаком" в полуфинале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка будет отправлен в отставку с поста бело-голубых, если клуб по итогам сезона не попадет в топ-3 РПЛ и не завоюет Кубок страны. На данный момент "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю очками и отстает от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на 4 балла.
Гранат: вылет из Кубка России пошатнет позиции Лички в "Динамо"
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат считает, что вылет московского "Динамо" из Кубка России может привести к отставке Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"