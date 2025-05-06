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Руденко - о долгах по зарплате в "Химках": играю не из-за денег

Форвард "Химок" Александр Руденко рассказал об уверенности в руководстве клуба после истории с долгами по зарплате.
Фото: официальный сайт РПЛ
- Уверенность всегда в чем-то есть, посмотрим, сперва надо доиграть сезон. Откуда эта уверенность? Из головы, ты же играешь не из-за денег, а за семью и свою фамилию, - сказал Руденко "СЭ".

14 апреля стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к "Химкам", заявил, что выплатит всю задолженность перед игроками и персоналом в апреле.

На данный момент подмосковная команда идет на 12 месте с 25 очками.

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