- Уверенность всегда в чем-то есть, посмотрим, сперва надо доиграть сезон. Откуда эта уверенность? Из головы, ты же играешь не из-за денег, а за семью и свою фамилию, - сказал Руденко "СЭ".
14 апреля стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к "Химкам", заявил, что выплатит всю задолженность перед игроками и персоналом в апреле.
На данный момент подмосковная команда идет на 12 месте с 25 очками.
Руденко - о долгах по зарплате в "Химках": играю не из-за денег
Форвард "Химок" Александр Руденко рассказал об уверенности в руководстве клуба после истории с долгами по зарплате.
Фото: официальный сайт РПЛ