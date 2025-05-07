"Да, гарантировали, что всё нормализуется, что мы пройдём лицензирование", - рассказал Кокарев "Чемпионату".
Ранее в "Химках" было введение внешнее управление из-за финансовых проблем в клубе. По некоторым данным, футболисты не получали зарплату несколько месяцев.
После 27 туров подмосковная команда занимает 12-е место в РПЛ с 25 очками.
Футболистам "Химок" гарантировали, что клуб пройдёт лицензирование
Вратарь "Химок" Никита Кокарев заявил, что в клубе гарантировали футболистам получение лицензии на следующий сезон.
Фото: ФК "Химки"