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Футболистам "Химок" гарантировали, что клуб пройдёт лицензирование

Вратарь "Химок" Никита Кокарев заявил, что в клубе гарантировали футболистам получение лицензии на следующий сезон.
Фото: ФК "Химки"
"Да, гарантировали, что всё нормализуется, что мы пройдём лицензирование", - рассказал Кокарев "Чемпионату".

Ранее в "Химках" было введение внешнее управление из-за финансовых проблем в клубе. По некоторым данным, футболисты не получали зарплату несколько месяцев.

После 27 туров подмосковная команда занимает 12-е место в РПЛ с 25 очками.

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