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Бубнов: ЦСКА выиграл по делу, "Зенит" приехал охранять счет

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Зенитом" (2:0).
- ЦСКА выиграл по делу, "Зенит" приехал охранять счёт свой. Однозначно, это было видно по составу, как они играли, как они себя вели. Да, они попытались, однако ничего не получалось, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

14 мая ЦСКА победил "Зенит" 2:0 (2:2 общ, пен 4:3) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Голы в составе "армейцев" забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев. 1 июня красно-синие сыграют в Суперфинале Кубка России с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".

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