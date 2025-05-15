Бубнов: ЦСКА выиграл по делу, "Зенит" приехал охранять счет

- ЦСКА выиграл по делу, "Зенит" приехал охранять счёт свой. Однозначно, это было видно по составу, как они играли, как они себя вели. Да, они попытались, однако ничего не получалось, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
14 мая ЦСКА победил "Зенит" 2:0 (2:2 общ, пен 4:3) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Голы в составе "армейцев" забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев. 1 июня красно-синие сыграют в Суперфинале Кубка России с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".