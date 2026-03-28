В "Локомотиве" отреагировали на блокировку принятия закона о возвращении пива

Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции, - цитирует Филатова "СЭ"

По словам Филатова, он бы разрешил вернуть пиво на стадионы.- Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище.Ранее Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев сообщил, что Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива на футбольные стадионы.Напомним, что запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах страны действует с 1 января 2005 года. Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят снятие запрета на продажу пива.