В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Педро

- Надеюсь, что будет готов к матчу с "Крыльями". Он ещё не принимал участия в тренировках в общей группе. Потихонечку восстанавливается, - цитирует Семака "Чемпионат".
В текущем сезоне Педро вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 27 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.
В 23 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится в субботу, 4 апреля, стартовый свисток запланирован на 15:15 по московскому времени.