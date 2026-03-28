МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Педро

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли готов Педро к матчу с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, Педро еще не тренировался в общей группе.

- Надеюсь, что будет готов к матчу с "Крыльями". Он ещё не принимал участия в тренировках в общей группе. Потихонечку восстанавливается, - цитирует Семака "Чемпионат".

В текущем сезоне Педро вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 27 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

В 23 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится в субботу, 4 апреля, стартовый свисток запланирован на 15:15 по московскому времени.

