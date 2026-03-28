ЦСКА хочет организовать прощальный матч для Вагнера Лава

- Мы хотим сделать еще один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку.
Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем, - приводит слова Бабаева "РИА Новости Спорт".
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год - он провел за клуб во всех турнирах 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 результативные передачи. В составе красно-синих форвард четыре раза становился чемпионом России и шесть раз - обладателем Кубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.
Ранее стало известно, что бразилец принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. В июне текущего года Вагнеру Лаву исполнится 42 года - сообщалось, что он войдет в тренерский штаб бразильского клуба "Ретро", за который выступал с лета 2025 года.