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Карпов: Геркуса даже близко не рассматривали в "Акрон"

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не входит в планы руководства «Акрона».
Фото: ФК "Локомотив"
По информации инсайдера Карпова руководство тольяттинского «Акрона» не планирует кадровых перестановок в менеджменте клуба и не ведёт переговоров с Ильёй Геркусом, несмотря на появившиеся слухи.

По данным источника, пост генерального директора клуба по-прежнему занимает Константин Клюшев, а за спортивное направление отвечает Антон Чистяков. Владелец клуба Павел Морозов доволен их работой и не собирается что-либо менять в управленческой структуре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Геркус может занять одну из ключевых должностей в «Акроне».

В настоящее время Илья Геркус является спортивным директором клуба из Медиалиги «Эгриси». В прошлом он занимал руководящие позиции в футболе. В 2011 году был заместителем председателя правления в «Зените». С 2016 по 2018 годы был президентом «Локомотива». А в 2022–2023 годах руководил «Торпедо».

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