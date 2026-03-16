Защитник "Динамо" Мх назвал лучшего нападающего в РПЛ

"Лучший нападающий чемпионата России — это Джон Кордоба. Я и до своего перехода в "Динамо" так считал. А когда увидел его в деле в матче с нами, ещё раз во всём убедился", - сказал Аларкон "Матч ТВ".
Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, когда перешёл из берлинской "Герты". За это время он провёл за южный клуб 143 матча, в которых отметился 71 забитым мячом и 33 результативными передачами.
Команда из Краснодара возглавляет таблицу РПЛ, имея в копилке 46 очка. Следом идёт "Зенит", набравший на одно очко меньше.