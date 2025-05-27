Источник: "Химки" остаются в РПЛ — клуб гасит долги и готовится к новому сезону

Футбольный клуб «Химки» близок к сохранению места в Российской Премьер-лиге.

Фото: ФК "Химки"

По информации инсайдера Карпова, команда начала процесс погашения задолженностей и к 1 июня должна закрыть не менее 1,2 млрд рублей. Это обязательное условие для получения лицензии на участие в следующем сезоне.



Таким образом, «Химки», скорее всего, останутся в РПЛ. Сообщается, что тренировать команду будет Игорь Осинькин, ранее возглавлявший «Крылья Советов».



Тем временем «Оренбург» и «Факел» окончательно лишились шансов на сохранение места в элите. Стыковые матчи между «Пари НН» и «Сочи», а также «Ахматом» и «Уралом» состоятся в стандартном формате — без замены выбывающих клубов.



Напомним, ранее сообщалось о том, что "Химки" не прошли лицензирования для участия в российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.



Подмосковная команда набрала 29 очков в 30 турах чемпионата России и финишировала на 12-й строчке в турнирной таблице. По итогам сезона, от зоны стыковых матчей красно-черных отделили всего два балла.