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Шикунов: "Химки" сломали стыковые матчи

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился мнением о возможном исключении "Химок" из числа участников РПЛ следующего сезона.
Фото: ФК "Химки"
- "Химки" сломали стыковые матчи — все спорят на этот счёт. Теперь РФС и РПЛ приходится оправдываться, почему играют эти команды и кто вылетит в Первую лигу. Это ужасная ситуация, которую устроили "Химки", - сказал Шикунов "Чемпионату".

"Химкам" не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ вследствие серьёзных финансовых проблемы, из-за которых клуб, вероятно, станет банкротом. В сезоне-2024/2025 подмосковная команда заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 29 очков.

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