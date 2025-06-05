"Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит "своеобразный человек"? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмётся за голову и играет в футбол! Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой — многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!", - приводит слова Александра Мостового "Чемпионат".
Александр Мостовой на протяжении периода с 1986 по 2005 гг. выступал на профессиональном уровне в составе таких команд, как "Красная Пресна", "Спартак", "Бенфика", "Кан", "Страсбур", "Сельта", "Алавес", а также за сборные СССР и России, став дважды чемпионом СССР, однажды - обладателем Кубка Португалии, однажды - победителем молодежного чемпионата Европы.
После завершения карьеры Александр Мостовой давал комментарии для футбольных шоу в качестве эксперта. В начале 2025 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая дала возможность начать 56-летнему экс-футболисту карьеру тренера.
Андрей Мостовой с 2019 года выступает за "Зенит", вместе с которым четыре раза стал чемпионом России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро.
Александр Мостовой ответил Андрею Мостовому на призыв "быть попроще"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на призыв назвавшего его "своеобразным человеком" футболиста "Зенита" Андрея Мостового "быть попроще".
Фото: ФК "Спартак"