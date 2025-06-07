«Точную дату я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/2029.
По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — цитирует Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Агента Батракова: Алексей продлил контракт с "Локомотивом" до 2029 года
Агент Владимир Кузьмичёв сообщил, что его клиент, полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, достиг договорённости с клубом о продлении контракта до лета 2029 года.
Фото: ФК "Локомотив"